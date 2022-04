Expositions au Pavillon Henri IV Nogent-sur-Seine Nogent-sur-Seine Catégories d’évènement: Aube

Nogent-sur-Seine

Expositions au Pavillon Henri IV Nogent-sur-Seine, 13 mai 2022, Nogent-sur-Seine. Expositions au Pavillon Henri IV Nogent-sur-Seine

2022-05-13 – 2022-05-22

Nogent-sur-Seine Aube Entrée libre – Jours et horaires en fonction des expositions.

Programme téléchargeable en bas de page. Un Pavillon dit “Henri IV”

Elément incontournable du patrimoine nogentais, ce bâtiment en pans de bois semble exister depuis toujours à Nogent-sur-Seine. Sa construction se situerait vers le milieu du XVIe siècle. Colportée et entretenue par la tradition nogentaise, l’histoire de ce pavillon rejoindrait celle du roi Henri IV qui y aurait séjourné. La légende voudrait même que cette demeure ait accueilli les amours du Vert galant et de la belle Gabrielle d’Estrées. culture@ville-nogent-sur-seine.fr +33 3 25 39 42 07 Entrée libre – Jours et horaires en fonction des expositions.

Programme téléchargeable en bas de page. Un Pavillon dit “Henri IV”

Elément incontournable du patrimoine nogentais, ce bâtiment en pans de bois semble exister depuis toujours à Nogent-sur-Seine. Sa construction se situerait vers le milieu du XVIe siècle. Colportée et entretenue par la tradition nogentaise, l’histoire de ce pavillon rejoindrait celle du roi Henri IV qui y aurait séjourné. La légende voudrait même que cette demeure ait accueilli les amours du Vert galant et de la belle Gabrielle d’Estrées. Nogent-sur-Seine

dernière mise à jour : 2022-04-28 par

Détails Catégories d’évènement: Aube, Nogent-sur-Seine Autres Lieu Nogent-sur-Seine Adresse Ville Nogent-sur-Seine lieuville Nogent-sur-Seine Departement Aube

Nogent-sur-Seine Nogent-sur-Seine Aube https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nogent-sur-seine/

Expositions au Pavillon Henri IV Nogent-sur-Seine 2022-05-13 was last modified: by Expositions au Pavillon Henri IV Nogent-sur-Seine Nogent-sur-Seine 13 mai 2022 Aube Nogent-sur-Seine

Nogent-sur-Seine Aube