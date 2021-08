Montbrison Musée d'Allard Loire, Montbrison Expositions au musée d’Allard Musée d’Allard Montbrison Catégories d’évènement: Loire

Venez découvrir la nouvelle exposition du musée « [In]visible, la mort animale » et voyez comment a évolué notre rapport symbolique et matériel aux animaux ainsi qu’à leur mort. Toutes les expositions permanentes, autour de Jean-Baptiste d’Allard et GéGé, seront également accessibles. Les enfants pourront également profiter de l’animation « À la recherche de l’objet insolite » tout au long du week-end. Le musée respecte à la lettre le thème national : « Le patrimoine pour tous », que vous soyez petits ou grands, amateurs d’histoire naturelle ou de jouets anciens. Musée d’Allard 13, boulevard de la préfecture, 42600 Montbrison, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Montbrison Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T19:00:00

