Expositions au jardin du Musée Mistral Maillane, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Maillane.

Expositions au jardin du Musée Mistral 2021-07-01 – 2021-08-27 Jardin du Musée Mistral 11 avenue Lamartine

Maillane Bouches-du-Rhône Maillane

Programmation



Du 01 Juillet au 08 Juillet

Alain Minard

« Balade à travers le Rêve et l’Imaginaire »

Peinture huile sur toile, inspirée par le Symbolisme, le Rêve et le Surréalisme



Du 09 Juillet au 15 Juillet

Martine FERRIGNO

« Balade en Camargue »

Portraits et paysages de la Provence en aquarelle



Du 16 Juillet au 22 Juillet

Hugues BERTIN

« La main de l’Homme »

Témoignage du temps passé, se nourrissant d’acier et se métamorphosant dans le verre.



Du 23 Juillet au 29 Juillet

Matthias BOURDELIER

« La mémoire des racines »

Dessins de Provence à l’encre noire et à la gouache blanche réalisés au pinceau et à la plume.



Du 30 Juillet au 05 Août

Anne GROGNOU

« La Provence »

Artiste peintre portraitiste



Du 06 Août au 12 Août

Danielle LOPEZ et Marie SANTO

« Œuvres à quatre mains »

Tableaux, fer et matières



Du 13 Août au 19 Août

Artistes amateurs

« Graines d’Artistes »

Dessins, peintures, photographies…



Du 20 Août au 26 Août

Alain BOTTERO

« Couleurs éphémères »

Photographies Street Art

Expositions temporaires diverses au jardin du Musée Mistral.

contact@museemistral.fr +33 4 90 95 84 19

