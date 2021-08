Saumur Jardin des Plantes Maine-et-Loire, Saumur Expositions au Jardin des plantes de Saumur Jardin des Plantes Saumur Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

**Association Clip’Art** Exposition de peintures, sculptures et modelages réalisés par les artistes de l’association. Accès libre. Samedi et dimanche 14h – 18h **Les Artistes du Saumurois** Portes ouvertes de l’atelier et exposition des peintures réalisées par les adhérents de l’association. Accès libre. Samedi 14h – 17h Dimanche 10h – 17h **Loire Terre de Feu** Exposition des pièces en céramique réalisées par les adhérents. Le nombre de visiteurs dans l’atelier est limité à 10 personnes. Les enfants doivent être accompagnés par un adulte. Accès libre. Dimanche 10h – 18h

