Expositions au château médiéval de la Rotonde Simiane-la-Rotonde, 3 septembre 2021, Simiane-la-Rotonde. Expositions au château médiéval de la Rotonde 2021-09-03 – 2021-11-06

Simiane-la-Rotonde Alpes de Haute-Provence Simiane-la-Rotonde EUR Isabelle Baticle, exposition d’encres sur papier intitulée “Monochrome 21″

Astrig Boissier, exposition de peintures intitulée “Emergences”

contact@simiane-la-rotonde.fr +33 4 92 73 11 34 https://www.simiane-la-rotonde.fr/

