Expositions artistiques, à la Salle Rouge Saint-Martin-Labouval

Saint-Martin-Labouval

8 juillet 2022

2022-07-08 14:00:00 – 2022-09-02 19:00:00

Saint-Martin-Labouval 46330 Saint-Martin-Labouval Les artistes du Lot sont à l’honneur, comme chaque été à la Salle Rouge de Saint-Martin Labouval.

Ne manquez pas cette étape culturelle à deux pas de Saint-Cirq Lapopie, au cœur de la Vallée du Lot, entre Cahors et Figeac. Différentes expositions d’une semaine sont à visiter librement. Pour les artistes c’est l’occasion de présenter leur travail, d’échanger avec les visiteurs et de vendre les œuvres exposées. L’association Salle Rouge sélectionne des dossiers chaque été et favorise les démarches artistiques qui ont peu de visibilité habituellement. En 2022, vous pouvez retrouver : – du 8 au 15 juillet : Claudine VALETTE & Odile TEULIERE, estampes et calligraphie,

– du 15 au 26 juillet : Irène QUESNAY, peintures,

– du 26 juillet au 5 août : Anne FRETEY, peintures,

– du 5 au 12 août : Marie-Claude VERY, peintures,

– du 12 au 19 août : Barbara DUBIENKO & André STENGELE, gravures (démonstrations),

– du 19 au 26 août : Marc DEOTTE, photographies argentiques,

– du 26 août au 2 septembre : Kathryn WILLISON, peintures. sallerouge.expo@gmail.com Visuel DEOTTE

