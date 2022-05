Expositions artistique et artisanale – Les Arts en Folie Paimpont Paimpont Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Paimpont Ille-et-Vilaine Le site de l’ancien camping de Barenton, à Folle Pensée, accueillera, du 3 au 26 juin 2022, une exposition regroupant 5 artistes évoluant dans l’univers imaginaire et fantastique.

– Anne Hamelin explore des mondes oniriques, fantasy ou steampunk

– Mose nous invite aux voyages intérieurs et extérieurs

– Fredde met en scène les légendes et mythologies celtes

– Isabel Pécot nous présente un monde d’êtres féeriques

Exposition parrainée par l’artiste peintre et auteur de nombreux ouvrages Nikolaz LE CORRE En accompagnement de cette exposition artistique, un marché artisanal se tiendra chaque week-end, les samedis et dimanches, du mois de juin. Animations chaque week-end – contes, chants, musiques, marionnettes… Restauration sur place Entrée adulte 2€ donnant droit à une boisson (café, thé, sirop)

– de 16 ans, gratuit. > Horaires en semaine, 14h – 19h

les week-ends, samedi 10h – 20h

