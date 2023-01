EXPOSITIONS ARTISTES DU LOIR Seiches-sur-le-Loir Seiches-sur-le-Loir Seiches-sur-le-Loir Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire

Seiches-sur-le-Loir

EXPOSITIONS ARTISTES DU LOIR Seiches-sur-le-Loir, 28 janvier 2023, Seiches-sur-le-Loir Seiches-sur-le-Loir. EXPOSITIONS ARTISTES DU LOIR Place Auguste Gautier Seiches-sur-le-Loir Maine-et-Loire

2023-01-28 – 2023-01-29 Seiches-sur-le-Loir

Maine-et-Loire Seiches-sur-le-Loir Cette exposition, dédiée aux amoureux de l’art sous toutes ses formes, accueillera et présentera le fruit du travail des Artistes du Loir. L’opportunité pour eux de présenter leurs œuvres au grand public et de partager leur passion avec les autres habitants. Artistes du Loir s’adresse à tous, sans limite d’âge. Peintres, bois, fer, céramique, dentelle et broderie, patchwork, pliage papier… Il y en aura pour tout le monde ! Toutes les formes d’art sont les bienvenues dans la mesure où elles sont murales ! Vous souhaitez exposer ? Contactez le service communication de la mairie de Seiches-sur-le-Loir au 02 41 76 25 02 ou communication@seiches-sur-le-loir.fr Venez découvrir ou exposer des créations artistiques ! +33 2 41 76 25 02 Seiches-sur-le-Loir

dernière mise à jour : 2023-01-12 par

Détails Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire, Seiches-sur-le-Loir Autres Lieu Seiches-sur-le-Loir Adresse Place Auguste Gautier Seiches-sur-le-Loir Maine-et-Loire Ville Seiches-sur-le-Loir Seiches-sur-le-Loir lieuville Seiches-sur-le-Loir Departement Maine-et-Loire

EXPOSITIONS ARTISTES DU LOIR Seiches-sur-le-Loir 2023-01-28 was last modified: by EXPOSITIONS ARTISTES DU LOIR Seiches-sur-le-Loir Seiches-sur-le-Loir 28 janvier 2023 maine-et-loire Place Auguste Gautier Seiches-sur-le-Loir Maine-et-Loire Seiches-sur-le-Loir Seiches-sur-le-Loir, Maine-et-Loire

Seiches-sur-le-Loir Seiches-sur-le-Loir Maine-et-Loire