Expositions archéologiques Musée archéologique départemental Saint-Bertrand-de-Comminges, samedi 6 avril 2024.

Expositions archéologiques Lugdunum des Convènes et le Trophée augustéen 6 avril – 3 mai Musée archéologique départemental Entrée libre et gratuite

Lugdunum des Convènes, l’histoire monumentale d’une ville romaine

Que savons-nous vraiment du passé antique de Saint-Bertrand-de-Comminges, autrefois capitale des Convènes ? Cette exposition dévoile les données archéologiques les plus récentes, associant pour chacun des monuments détaillés, une photo aérienne à une proposition de restitution et un objet emblématique du site. Découvrez tour à tour le temple, le théâtre, le marché et les thermes qui firent du Lugdunum pyrénéen une petite Rome provinciale durant les trois premiers siècles de notre ère. Vous comprendrez que d’importantes constructions modifièrent le paysage urbain à partir du IVe siècle, comme en attestent l’enceinte de la ville haute, la basilique chrétienne ou le forum.

Le trophée augustéen de Saint-Bertrand-de-Comminges

Le trophée de Saint-Bertrand-de-Comminges est une exceptionnelle

composition de mannequins d’armes, de captives et de captifs sculptés en ronde-bosse. Il fut élevé vers 16 avant notre ère, après les victoires d’Auguste sur les Aquitains en Gaule, les Cantabres et les Astures en Espagne. Édifié au moment où l’empereur entreprenait la réorganisation administrative des Gaules, il témoigne de l’un des grands moments de l’histoire des Gaules et de la cité convène.

L’équipe du musée vous propose des visites guidées sur demande.

des parcours ludiques sont distribués gratuitement aux jeunes visiteurs.

L’espace d’exposition est ouvert du 6 avril au 3 mai 2024, du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 17h (fermé les dimanches, lundis et jours fériés).

Musée archéologique départemental rue du musée, saint-bertrand de comminges Saint-Bertrand-de-Comminges 31510 Haute-Garonne Occitanie Etablissement de conservation lié au site de Lugdunum, l'antique chef-lieu de la cité des Convènes, le Musée archéologique départemental de Saint-Bertrand-de-Comminges a été créé en 1985.

Parallèlement à ses missions d’étude et de conservation, l’équipe du Musée archéologique départemental accueille les chercheurs, professionnels ou amateurs et poursuit son programme d’expositions temporaires.

Le service médiation culturelle accueille toute l’année, sur réservation, des groupes et des scolaires pour diverses prestations (visites guidées, parcours ludiques, ateliers culturels etc.). Pour plus de renseignements, veuillez contacter le Musée archéologique départemental.

