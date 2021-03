Aoste Bibliothèque régionale d'Aoste et bibliothèques sur le territoire de la Vallée d'Aoste Aoste Expositions, animations et lectures Bibliothèque régionale d’Aoste et bibliothèques sur le territoire de la Vallée d’Aoste Aoste Catégorie d’évènement: Aoste

Le Système valdôtain des bibliothèques propose plusieurs initiatives pour présenter au public les auteurs francophones valdôtains, les classiques de la littérature française et les livres d'auteurs francophones du monde entier.

2021-03-12T00:00:00 2021-03-12T20:00:00;2021-03-13T00:00:00 2021-03-13T20:00:00;2021-03-14T00:00:00 2021-03-14T20:00:00;2021-03-15T00:00:00 2021-03-15T20:00:00;2021-03-16T00:00:00 2021-03-16T20:00:00;2021-03-17T00:00:00 2021-03-17T20:00:00;2021-03-18T00:00:00 2021-03-18T20:00:00;2021-03-19T00:00:00 2021-03-19T20:00:00;2021-03-20T00:00:00 2021-03-20T20:00:00;2021-03-21T00:00:00 2021-03-21T20:00:00;2021-03-22T00:00:00 2021-03-22T20:00:00;2021-03-23T00:00:00 2021-03-23T20:00:00;2021-03-24T00:00:00 2021-03-24T20:00:00;2021-03-25T00:00:00 2021-03-25T20:00:00;2021-03-26T00:00:00 2021-03-26T20:00:00;2021-03-27T00:00:00 2021-03-27T20:00:00;2021-03-28T00:00:00 2021-03-28T21:00:00;2021-03-29T00:00:00 2021-03-29T20:00:00;2021-03-30T00:00:00 2021-03-30T20:00:00;2021-03-31T00:00:00 2021-03-31T20:00:00

