Expositions À portée demain Paris Rendez-Vous, 1 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 1 au 18 septembre 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 10h à 19h

“À portée demain”. Sous ce nom, la Ville de Paris lance sa marque éco-responsable avec une première gamme de cosmétiques solides et de vélos à assistance électrique. Pour accompagner le lancement de cette marque, la Ville a créé cet événement à Paris Rendez-vous : ateliers, conférences, expo. Découvrez les éco-gestes à Portée demain du 1/09 au 18/09 LA MARQUE À portée demain ce sont des produits d’origine naturelle, aux matières premières et formulations innovantes, fabriqués en France, végan et 0 déchet. La Ville de Paris lance sa marque éco-responsable avec une première gamme de cosmétiques solides et de vélos à assistance électrique. Les recettes générées par la marque contribueront à financer des actions menées par la ville dans le domaine de l’Environnement. Pour accompagner le lancement de cette marque, la Ville a créé cet événement éponyme à Paris Rendez-vous. Pour sensibiliser les Parisiennes et Parisiens aux bonnes pratiques, et les accompagner en douceur dans leur transition écologique, la ville propose ateliers, exposition, animations commerciales… À Paris Rendez-vous, les éco-gestes sont à portée de main. L’EXPOSITION Exposition sur les éco-gestes

La Ville partage des conseils pour un mode de vie plus durable chez-soi. Exposition sur le Plan Climat de Paris

Riche de 500 mesures dans plusieurs domaines d’actions (bâtiment, transports, énergie, alimentation, déchets, cadre de vie, mobilisation, finance…), le Plan Climat de Paris guide la capitale vers la neutralité carbone, une première pour une collectivité française. L’exposition proposée revient sur les différentes mesures de ce Plan Climat. Exposition de la Délégation générale des Jeux Olympiques et Paralympiques et Grands Événements “Des sacs universels éco-conçus”.

Des étudiants d’écoles parisiennes (École Boulle et le MBA ESG) ont réalisé des sacs sportifs à partir de matières recyclées. Après consultation de parathlètes, les étudiants ont conçu des sacs adaptés à l’usage de personnes ayant des besoins spécifiques. Ce projet a pour ambition de réduire les déchets lors de grands événements et créer des équipements d’excellence qui puissent être communs à tous les athlètes. Projection

Le film À portée demain met en lumière les initiatives de la Ville et les actions citoyennes innovantes dans le domaine de l’environnement. De la fourche à la fourchette, ces dispositifs contribuent à la transition écologique de Paris. De la végétalisation à l’alimentation durable, de l’agriculture urbaine à la lutte contre le gaspillage alimentaire, découvrez dans ce film comment Paris et les Parisien.ne.s agissent aujourd’hui pour un avenir durable. Une ville plus résiliente est “à portée demain”. La Ville de Paris remercie les Acteurs du Paris Durable pour leur accompagnement dans la réalisation de ce film. Expositions -> Autre expo Paris Rendez-Vous 29 rue de Rivoli Paris 75004

1, 11 : Hôtel de Ville (108m) 1, 4, 7, 11, 14 : Châtelet (451m)

Contact :Boutique Paris Rendez-vous 01 42 76 43 43

