Un duo d’artistes va débuter la saison d’expositions début mars au Four Pontet.

Bénédicte MURAIL avec ses peintures abstraites ouvrant des chemins vers la rêverie pleine de couleurs harmonieuses et de mélanges subtils…

Véronique TRAINEAU sculptrice du raku par excellence,

signature singulière à la douceur, à la force et aux reflets si intenses.

Vernissage de l’exposition le 04 mars à 18h.

Au Four Pontet, le dimanche 20 mars de 10h à 12h

Pendant l’exposition, Bénédicte MURAIL propose un atelier de “Jeu artistique”, une approche originale pour expérimenter la peinture abstraite ! Sous forme de jeu, elle vous invite à oser la peinture. Repartez avec des astuces et votre première œuvre abstraite. Atelier bonne humeur garanti !

Renseignements et réservations auprès de l’artiste : benedictemurail@gmail.com

