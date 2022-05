Expositions à la Maison du Patrimoine Le Dorat Le Dorat Le DoratLe Dorat Catégories d’évènement: Haute-Vienne

2022-06-01 – 2022-09-30

A la Maison du Patrimoine – Place de la collégiale. Entrée libre. Maison du Patrimoine : 05 44 25 46 77. "La vie d'antan dans nos campagnes, mémoire visuelle et orale".

"Une vie en prison à l'écoute des autres, reconstitution d'un monde carcéral (Sœurs Marie-Josephe de la Miséricorde)."

"les jouets d'antan". A la Maison du Patrimoine – Place de la collégiale. Entrée libre. Maison du Patrimoine : 05 44 25 46 77.

