Expositions à la Maison de l'Eau 2021-07-01 15:00:00 – 2021-08-31 19:00:00 Quai Albert-Cappus La Maison de l'Eau

Cahors Lot Entre le pont Valentré et la fontaine des Chartreux, au pied de la colline, en bordure du Lot, se trouve un bâtiment du XIXe siècle, la Maison de l’Eau. Construit en 1853, pour alimenter la ville en eau potable grâce à l’eau de la fontaine des Chartreux, cet édifice à l’architecture remarquable est aujourd’hui un lieu d’accueil et d’expositions présentant l’histoire du pont Valentré et de l’eau potable à Cahors. Ce lieu insolite, qui conserve sa machinerie d’origine, saura satisfaire la curiosité de tous, petits et grands ! Maison de l’eau dernière mise à jour : 2021-06-25 par

