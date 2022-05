Expositions à La Grange de Camille Coulon Coulon Catégories d’évènement: Coulon

Deux-Sèvres

Expositions à La Grange de Camille La Grange de Camille 75 chemin de Halage Coulon

2022-05-15 14:30:00 – 2022-10-02

Coulon Deux-Sèvres Coulon Sur la rive gauche du fleuve Sèvre Niortaise à Coulon, au Cœur du Marais Poitevin, est située la charmante petite grange authentique qui accueille des artistes et des plasticiens de la région.

La Grange de Camille présente une large palette de l’activité artistique régionale. Les amateurs de découvertes originales trouveront dans ce lieu des pièces et des œuvres qui leur donneront envie de revenir l’année suivante… L’exposition est ouverte : tous les week-ends de mai puis tous les jours du 1er juin au 2 octobre 2022.

Ouverture à partir de 14h30 Cette année, vous pourrez découvrir les œuvres de : Élisabeth BLANCHART, Danielle BAUDRY, Anne BOUFFARD, Fredy GAUTIER, Patrick GÉLINEAU, Christiane GILBERT, Phil LEJEUNE, Daniel MAR, André PIGNOUX, Sandrine PIGNOUX, Pierre REBICHON. VERNISSAGE DE L’EXPOSITION

Dimanche 15 mai à partir de 11H La grange à Camille

La Grange de Camille 75 chemin de Halage Coulon

