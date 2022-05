Expositions à La Galerie Pouilly-sur-Loire Pouilly-sur-Loire Catégories d’évènement: Nièvre

Pouilly-sur-Loire Nièvre Pouilly-sur-Loire Retrouvez plusieurs expositions tout l’été à La Galerie, proposées par différents artistes :

– du 13 au 19 juin : les peintures de Eve Domy.

– du 29 juin au 7 juillet : “Gravure, céramique et peinture” de Lydia Lasota et Pascale Nectoux.

– du 14 au 24 juillet : les peintures de Patricia Noblet.

– du 26 au 31 juillet : les bijoux d’Anne-Charlotte.

Retrouvez plusieurs expositions tout l'été à La Galerie, proposées par différents artistes :

