EXPOSITION LUDWIG VAN – ÉCOUTER POUR S’ENTENDRE Le Grenier à sel Avignon, vendredi 22 mars 2024.

À partir de l’expérience de ce génie hors norme, à la fois sourd et isolé socialement, mais aussi compositeur de l’ « Ode à la joie » qui deviendra l’hymne européen, l’exposition LUDWIG VAN – Écouter pour s’entendre explore les différentes facettes de l’écoute. Qu’elle soit physiologique, mentale, sociale ou politique, elle est omniprésente en chacun de nous. Savons-nous écouter ? A-t-on besoin de s’écouter pour mieux s’entendre ? Et si nous étions sourds sans le savoir ? Le parcours d’exposition entraine le visiteur au cœur de l’écoute et de ses multiples dimensions, en interrogeant sa propre perception des sons et des autres.

En collaboration avec les Clés de l’Écoute, la Micro-folie des Alpes Maritimes et l’Orchestre national Avignon Provence

