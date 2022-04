EXPOSITION:HISTOIRES DE FAUSSES NOUVELLES, 23 avril 2022, .

EXPOSITION:HISTOIRES DE FAUSSES NOUVELLES

2022-04-23 – 2022-04-23

Désinformation, mensonge, canular, propagande, la « fausse nouvelle » a été remise au goût du jour sous l’appellation de « fake news » puis de « infox ». Mais elle ne date pourtant pas d’hier.

La fiabilité de l’info est au cœur des problématiques de l’information à l’heure d’internet : Intox, manipulation, complotisme… représentent un poids de plus en plus important dans l’information diffusée sur le web. Comment s’y retrouver, comment travailler avec les élèves ? Comment former à l’esprit critique, apprendre à douter mais aussi à « croire » et décoder les fausse nouvelles ?

Le Centre pour l’Education aux Médias et à l’Information CLEMI s’est associé à la Bibliothèque nationale de France pour traiter cette question essentielle pour notre démocratie par l’étude des documents patrimoniaux. A cette occasion, le CLEMI met à disposition 12 planches d’affiches pédagogiques proposant des outils et des pistes de réflexion pour se repérer, trier, identifier les sources et l’information pertinente pour cultiver l’exercice citoyen d’un doute méthodique.

HORAIRES D’OUVERTURE :

Mardi : 14h-17h30

Mercredi : 10h-12h30 / 14h-17h30

Jeudi : 14h-18h30

Vendredi : 14h-17h30

Samedi : 10h-12h30 / 14h-16h30

Exposition: en cette période de temps troublés l’information est omniprésente et il est de plus en plus difficile au quotidien de faire la part entre le vrai et le faux.



dernière mise à jour : 2022-04-27 par