Exposition participative proposée par l’association Terre et Mer – pour l’avenir du vivant.

L’association « Terre et Mer. Pour l’avenir du vivant ! » vous invite à participer à une exposition participative pour petits et grands sur le thème : des paysages, des arbres que nous aimons, des lieux de biodiversité que nous avons envie de préserver.

C’est maintenant que se joue l’avenir du vivant et notre cadre de vie dans notre micro-paysage urbain : une haie, un vieil arbre, un chemin encore enherbé, un parterre de fleurs au pied d’un muret de pierre, ces arbres qui dépassent des toits dans la ville, etc.

L’expression est libre : dessin, peinture, découpage, photo, poésie, lettre à nos élus, etc.

Vous pouvez déposer vos créations à :

– La Maman des poissons, Piriac-sur-Mer

– Café-épicerie Bio du Plan B, à La Turballe

-Café du Port, à Mesquer

Créons, parlons-en, échangeons nos expériences et défendons la beauté des espaces naturels !

