**Zoom sur l’illustration – Expo collective** **Samedi et dimanche de 15h à 19h** De l’illustration traditionnelle au crayon au digital, de la gravure au collage, de la peinture à l’aquarelle, l’intention des 5 illustratrices de la métropole est de partager leurs univers singuliers. **Sonia Poli, Irène Caron, Anaïs Defever, Roro Mawouane et Marieke Offroy** vont nous raconter comment elles créent. L’illustration est un lieu de respiration, un espace de l’imaginaire où émotions, nature et bien-être se côtoient. Ce langage visuel empreint de fraicheur fait la part belle à l’expression de l’art contemporain. **Vernissage le vendredi 28 janvier à 18h** **Entrée gratuite, jusqu’au 10 avril 2022.**

Entrée gratuite, sur réservation

