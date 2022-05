Exposition Zoom sur le paysage en avant-première Musée de peinture de Saint-Frajou, 14 mai 2022 15:30, Castelnau-de-Lévis.

Collection des Abattoirs, Toulouse. Artistes : John Batho, Ali Cherri, Hervé Crépet, Olivier Debré, Jean-Bernard Durupt, Yohann Gozard, Suzanne Husky, François Malbreil, Fleur Noguera, Carlos Uribe

© Musée de peinture de Saint-Frajou

Le Musée de Peinture de Saint-Frajou, Haute-Garonne, est un musée municipal. Il abrite trois salles d’exposition. Deux salles d’exposition permanente avec une sélection de peintures de Ksenia Milicevic et une salle réservée aux expositions temporaires. Le musée a aussi une Médiathèque, une Pinacothèque, la résidence pour les artistes et une boutique.

Saint Frajou est situé dans le Comminges à 35 km au Nord-est de Saint-Gaudens et à 7 km de l’Isle-en-Dodon. Le musée de peinture de Saint Frajou est à l’emplacement de l’ancienne école communale, au centre du village, tout proche de la place principale et de la mairie.

http://www.musee-saint-frajou.com/

Saint Frajou is located in the Comminges 35 km northeast of Saint-Gaudens and 7 km from Isle-en-Dodon. The Painting Museum of Saint Frajou is on the site of the old communal school, in the center of the village, close to the main square and the town hall. Free entry Saturday 14 May, 15:30

Musée de peinture de Saint-Frajou

The Musée de Peinture de Saint-Frajou, Haute-Garonne, is a municipal museum. It houses three exhibition rooms. Two permanent exhibition rooms with a selection of paintings by Ksenia Milicevic and a room reserved for temporary exhibitions. The museum also has a Media Library, a Pinacoteca, a residence for artists and a shop. hearing impairment

Entrada libre Sábado 14 mayo, 15:30

Place de la Mairie, 31230 Saint-Frajou, Occitanie, France 81150 Castelnau-de-Lévis Occitanie