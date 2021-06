Pontoise Archives départementales du Val-d'Oise Pontoise, Val-d'Oise Exposition – Zoom sur des patrimoines locaux. Archives départementales du Val-d’Oise Pontoise Catégories d’évènement: Pontoise

Venez déambuler dans l’exposition « Zoom sur des patrimoines locaux » ! C’est à l’occasion de la 38e édition des Journées européennes du patrimoine qui mettra à l’honneur cette année la thématique : « Patrimoine pour tous », que la Direction des Archives départementales du Val-d’Oise ouvre ses portes ! Nous vous accueillons tout le week-end du **18 et 19 septembre 2021 de 10h00 à 18h00.** Vous êtes invités à : Déambuler dans l’exposition « **Zoom sur des patrimoines locaux** » ; D’autres activités vous sont proposées : – Des **visite insolites** des locaux pour regarder des documents du XIIe siècle à nos jours qui y sont conservés ! (sur réservation, 10h00, 12h00, 14h00, 16h00) ; – Des **jeux** pour découvrir le territoire (jeu de 7 familles, puzzles, memory et carte ludique) ; – Et pour les enfants un **atelier de calligraphie** les initie à l’écriture à la plume sur parchemin.

Gratuit, en extérieur.

Archives départementales du Val-d'Oise 3 avenue de la Palette 95000 Pontoise

