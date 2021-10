Saint-Brieuc Ti ar Vro-l'Ôté Côtes-d'Armor, Saint-Brieuc Exposition Zoom Japon Bretagne Ti ar Vro-l’Ôté Saint-Brieuc Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Brieuc

Exposition Zoom Japon Bretagne Ti ar Vro-l’Ôté, 25 octobre 2021, Saint-Brieuc. Exposition Zoom Japon Bretagne

du lundi 25 octobre au mardi 30 novembre à Ti ar Vro-l’Ôté

Reportage photographique bilingue au pays du soleil levant. Après presque trois ans de voyage aux quatre coins de la Bretagne, Zoom Japon Bretagne revient pour la toute dernière fois dans la ville qui les a accueillies à ses débuts, Saint-Brieuc. L’exposition est visible jusqu’au mardi 30 novembre au Ti ar Vro – l’Ôté. L’exposition est désormais à vendre, en lot ou bien par photo unique. Un catalogue est disponible sur demande et sur place.

Entrée libre

Reportage photographique bilingue au pays du soleil levant Ti ar Vro-l’Ôté 138 rue du Légué 22000 Saint-Brieuc Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-25T09:00:00 2021-10-25T18:00:00;2021-10-26T09:00:00 2021-10-26T18:00:00;2021-10-27T09:00:00 2021-10-27T18:00:00;2021-10-28T09:00:00 2021-10-28T18:00:00;2021-10-29T09:00:00 2021-10-29T17:00:00;2021-11-03T09:00:00 2021-11-03T18:00:00;2021-11-04T09:00:00 2021-11-04T18:00:00;2021-11-05T09:00:00 2021-11-05T17:00:00;2021-11-08T09:00:00 2021-11-08T18:00:00;2021-11-09T09:00:00 2021-11-09T18:00:00;2021-11-10T09:00:00 2021-11-10T18:00:00;2021-11-11T09:00:00 2021-11-11T18:00:00;2021-11-12T09:00:00 2021-11-12T17:00:00;2021-11-15T09:00:00 2021-11-15T18:00:00;2021-11-16T09:00:00 2021-11-16T18:00:00;2021-11-17T09:00:00 2021-11-17T18:00:00;2021-11-18T09:00:00 2021-11-18T18:00:00;2021-11-19T09:00:00 2021-11-19T17:00:00;2021-11-22T09:00:00 2021-11-22T18:00:00;2021-11-23T09:00:00 2021-11-23T18:00:00;2021-11-24T09:00:00 2021-11-24T18:00:00;2021-11-25T09:00:00 2021-11-25T18:00:00;2021-11-26T09:00:00 2021-11-26T17:00:00;2021-11-29T09:00:00 2021-11-29T18:00:00;2021-11-30T09:00:00 2021-11-30T18:00:00

