EXPOSITION ZONE DU DEHORS 2021-09-10 14:00:00 14:00:00 – 2021-09-19 18:00:00 18:00:00

Nancy Meurthe-et-Moselle L’exposition Zone du dehors présente des œuvres de jeunes artistes du territoire récemment diplômé·e·s. La crise sanitaire et le gel des projets d’expositions ont ôté à ces artistes toute la visibilité nécessaire lors de la sortie des Écoles Supérieures d’Art. Cette exposition collective n’est donc pas thématique mais rassemble le travail de 10 jeunes artistes afin d’établir une première rencontre entre leurs œuvres et le public. Présente dans quatre lieux différents, elle propose de (re)découvrir ces espaces dédiés à la création contemporaine dans le Grand Est. N’hésitez pas à parcourir le territoire pour rencontrer le travail de ces jeunes artistes que nous avons tant de plaisir à présenter ! 10.09 au 19.09 septembre

Zone du dehors Exposition collective avec Manon Nicolay, Anna Coulet, Benoit De Mijolla, Wanqi Gan, Camille Audibert, Anthony Visconti, Camille Bertrand, Alexane Maillard, Armelle Tulunda, Camille Rabourdin @ MCL à Metz, Artopie à Meisenthal, MJC 3 Maisons à Nancy, XS Plus à l’Office de Tourisme de Metz

Tous les jours de 14h à 18h

Commissariat : Membres de Lora vernissage @ MCL le 09.09 à 18h30

vernissage @ MJC 3 maisons le 10.09 à 18h

vernissage @ Artopie le 11.09 à 16h Avec le soutien de : CAC – La synagogue de Delme, 379 Galerie Artothèque, plus vite, Modulab, La Conserverie, un lieu d’archives, MCL de Metz, Artopie, Octave Cowbell, Monstruosa, LYO-Est, 6WEAC, Ergastule. +33 6 43 83 65 50 https://www.lora.fr/ dernière mise à jour : 2021-08-21 par

