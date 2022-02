Exposition Zeziola Allanche Allanche Catégories d’évènement: Allanche

Cantal

Exposition Zeziola Allanche, 1 juin 2022, Allanche.

2022-06-01 – 2022-08-31

Allanche Cantal Allanche Né près de Paris, Éric Zeziola arpente villes et forêts d’ici et d’ailleurs pour capter l’esprit des lieux. À la faveur d’une commande ou au détour du quotidien, il traque le ruban magique qui fait l’unité du monde, les signes de sa parfaite cohérence. +33 9 62 37 00 48 Allanche

