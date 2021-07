Vittel Vittel Vittel, Vosges EXPOSITION ZAROKAT Vittel Vittel Catégories d’évènement: Vittel

Vosges

EXPOSITION ZAROKAT Vittel, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Vittel. EXPOSITION ZAROKAT 2021-07-03 14:00:00 – 2021-07-31 18:00:00

Vittel Vosges Quand deux univers se mélangent pour en créer d’autres. L’univers ZaroKat vous convie dans une valse « heartistique » où un crobard donne en quelques traits vie à un cliché, mais aussi où une photographie contextualise un dessin et lui confère alors une toute autre dimension. KatyK la crobardeuse va danser avec ses crayons sur les instants de vie capturés par David ZARO le cadreur qui donne le ton. La fusion du crayon et du viseur qui donne lieu à ces excentricités artistiques, est animée par l’envie de partager du rêve et de la poésie. Parfois à contre-sens, et toujours sans concession, la diversité des univers parcourus sont les reflets d’une réalité réinterprétée. Agrémentée d’une touche de magie, l’imaginaire du spectateur est plus que tout sollicité. Il appartient alors à chacun de s’approprier ce qu’il voit afin qu’il puisse se raconter sa « propre » histoire et découvrir « l’esprit » ZaroKat. Retrouvez l’univers ZaroKat à travers 30 créations originales, pour certaines totalement inédites… Légèreté, poésie et humour sont au rendez-vous Ouvert à tous. Entrée libre. dernière mise à jour : 2021-06-17 par

Détails Catégories d’évènement: Vittel, Vosges Étiquettes évènement : Autres Lieu Vittel Adresse Ville Vittel lieuville 48.20551#5.94615