EXPOSITION YVELINE SERENUS Montpellier, 6 mai 2022, Montpellier.

EXPOSITION YVELINE SERENUS Montpellier

2022-05-06 – 2022-05-20

Montpellier Hérault

L’Atelier Capifrance Montpellier est heureux de vous présenter l’exposition d’Yveline Serenus alias LYS.

Cette artiste plasticienne multidisciplinaire, originaire de la Martinique, se forme et s’initie à l’art au SERMAC puis continue sa formation à l’Académie des Beaux-Arts de Montréal.

En permanence à la recherche de sens à sa création artistique, elle participe à plusieurs résidences d’artisteset workshops à l’international. Elle fait de nombreuses expositions personnelles et collectives en Martinique, Montréal, New York, Orlando, Santiago de Cuba.

Son univers de création nous invite à la réflexion d’une société en mutation perpétuelle. Ses oeuvres se créent avec tous types de matériaux issus de la surabondance de nouvelles technologies et de cette société de consommation excessive.

Son objectif n’est pas seulement de peindre de “belles choses” mais de créer des oeuvres déconcertantes pourque le public puisse garder l’esprit ouvert et les yeux ouverts. Son expression esthétique ne se veut ni puissante, ni luxueuse, mais touche à la tendresse, à la bonté. C’est un simple mélange d’émotions, de générosité et de joie de vivre.

atelier.foch.montpellier@capifrance.fr +33 4 99 61 61 59

