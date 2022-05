Exposition Yutaka Takahashi, Mantis Religiosa Médiathèque André Malraux Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Tourcoing

Exposition Yutaka Takahashi, Mantis Religiosa Médiathèque André Malraux, 11 juin 2022, Tourcoing. Exposition Yutaka Takahashi, Mantis Religiosa

du samedi 11 juin au samedi 13 août à Médiathèque André Malraux

Les mantes religieuses comme vous ne les avez jamais vues ! Yutaka Takahashi les approche quotidiennement dans son jardin à l’aide de l’objectif photographique afin de nous en révéler leur vraie nature. Entre les images surprenantes du photographe japonais, les écrits de Jean-Henri Fabre, entomologiste éminent du XIXe siècle et la création littéraire d’une jeune auteure française, Marie Berne, tout ce corpus d’images de mantes est un microcosme qui, à lui seul, peut symboliser l’univers entier.

Entrée libre

Les mantes religieuses comme vous ne les avez jamais vues ! Yutaka Takahashi les approche quotidiennement dans son jardin afin de nous en révéler leur vraie nature. Médiathèque André Malraux 26 rue Famelart 59200 Tourcoing Tourcoing Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-11T10:00:00 2022-06-11T17:30:00;2022-06-14T13:00:00 2022-06-14T18:30:00;2022-06-15T10:00:00 2022-06-15T18:30:00;2022-06-16T10:00:00 2022-06-16T18:30:00;2022-06-17T13:00:00 2022-06-17T18:30:00;2022-06-18T10:00:00 2022-06-18T17:30:00;2022-06-21T13:00:00 2022-06-21T18:30:00;2022-06-22T10:00:00 2022-06-22T18:30:00;2022-06-23T10:00:00 2022-06-23T18:30:00;2022-06-24T13:00:00 2022-06-24T18:30:00;2022-06-25T10:00:00 2022-06-25T17:30:00;2022-06-28T13:00:00 2022-06-28T18:30:00;2022-06-29T10:00:00 2022-06-29T18:30:00;2022-06-30T10:00:00 2022-06-30T18:30:00;2022-07-01T13:00:00 2022-07-01T18:30:00;2022-07-02T10:00:00 2022-07-02T17:30:00;2022-07-05T13:00:00 2022-07-05T18:30:00;2022-07-06T10:00:00 2022-07-06T18:30:00;2022-07-07T10:00:00 2022-07-07T18:30:00;2022-07-08T13:00:00 2022-07-08T18:30:00;2022-07-09T10:00:00 2022-07-09T17:30:00;2022-07-12T13:00:00 2022-07-12T18:30:00;2022-07-13T10:00:00 2022-07-13T18:30:00;2022-07-15T13:00:00 2022-07-15T18:30:00;2022-07-16T10:00:00 2022-07-16T17:30:00;2022-07-19T13:00:00 2022-07-19T18:30:00;2022-07-20T10:00:00 2022-07-20T18:30:00;2022-07-21T10:00:00 2022-07-21T18:30:00;2022-07-22T13:00:00 2022-07-22T18:30:00;2022-07-23T10:00:00 2022-07-23T17:30:00;2022-07-26T13:00:00 2022-07-26T18:30:00;2022-07-27T10:00:00 2022-07-27T18:30:00;2022-07-28T10:00:00 2022-07-28T18:30:00;2022-07-29T13:00:00 2022-07-29T18:30:00;2022-07-30T10:00:00 2022-07-30T17:30:00;2022-08-02T13:00:00 2022-08-02T18:30:00;2022-08-03T10:00:00 2022-08-03T18:30:00;2022-08-04T10:00:00 2022-08-04T18:30:00;2022-08-05T13:00:00 2022-08-05T18:30:00;2022-08-06T10:00:00 2022-08-06T17:30:00;2022-08-09T13:00:00 2022-08-09T18:30:00;2022-08-10T10:00:00 2022-08-10T18:30:00;2022-08-11T10:00:00 2022-08-11T18:30:00;2022-08-12T13:00:00 2022-08-12T18:30:00;2022-08-13T10:00:00 2022-08-13T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Tourcoing Autres Lieu Médiathèque André Malraux Adresse 26 rue Famelart 59200 Tourcoing Ville Tourcoing lieuville Médiathèque André Malraux Tourcoing Departement Nord

Médiathèque André Malraux Tourcoing Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tourcoing/

Exposition Yutaka Takahashi, Mantis Religiosa Médiathèque André Malraux 2022-06-11 was last modified: by Exposition Yutaka Takahashi, Mantis Religiosa Médiathèque André Malraux Médiathèque André Malraux 11 juin 2022 Médiathèque André Malraux Tourcoing tourcoing

Tourcoing Nord