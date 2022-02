Exposition Yutaka Takahashi, Mantis Religiosa Galerie Nadar – Médiathèque André Malraux Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Les mantes religieuses comme vous ne les avez jamais vues ! Yutaka Takahashi les approche quotidiennement dans son jardin à l’aide de l’objectif photographique afin de nous en révéler leur vraie nature. Entre les images surprenantes du photographe japonais, les écrits de Jean-Henri Fabre, entomologiste éminent du XIXe siècle et la création littéraire d’une jeune auteure française, Marie Berne, tout ce corpus d’images de mantes est un microcosme qui, à lui seul, peut symboliser l’univers entier. Dans le cadre de Utopia – Lille 3000. Vernissage le samedi 11 juin à 16h (sous réserve).

Entrée libre.

