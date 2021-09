Guilvinec Médiathèque Abri du marin - Le Guilvinec Finistère, Guilvinec Exposition “Youen Durand et la mer” à l’Abri du marin du Guilvinec Médiathèque Abri du marin – Le Guilvinec Guilvinec Catégories d’évènement: Finistère

Guilvinec

Exposition “Youen Durand et la mer” à l’Abri du marin du Guilvinec Médiathèque Abri du marin – Le Guilvinec, 17 septembre 2021, Guilvinec. Exposition “Youen Durand et la mer” à l’Abri du marin du Guilvinec

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à Médiathèque Abri du marin – Le Guilvinec

Exposition des tableaux en coquillages de Youen Durand (1922-2005) représentant le thème de la mer. 12 tableaux en coquillages, sur les 24 réalisés par l’artiste, sont exceptionnellement exposés au Guilvinec. Cette œuvre unique provoque l’émerveillement. L’artiste raconte l’histoire de son pays Bigouden tout en laissant son imagination aborder des rivages insolites. L’artiste, qui n’a jamais voulu vendre un seul tableau et les a tous légués à sa commune (Plobannalec-Lesconil), est souvent comparé par les visiteurs au facteur Cheval. _Pour tous les publics._ [Youenn Durand](https://www.youendurand.com/)

Entrée libre

Les merveilleux tableaux en coquillages de Youen Durand dans un haut lieu de l’histoire du port de pêche bigouden Médiathèque Abri du marin – Le Guilvinec 40 rue Jean Baudry, 29730, Le Guilvinec Guilvinec Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T14:00:00 2021-09-17T18:00:00;2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Guilvinec Autres Lieu Médiathèque Abri du marin - Le Guilvinec Adresse 40 rue Jean Baudry, 29730, Le Guilvinec Ville Guilvinec lieuville Médiathèque Abri du marin - Le Guilvinec Guilvinec