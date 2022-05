Exposition Yoso Saint-Étienne Saint-Étienne Catégories d’évènement: Loire

Saint-Étienne

Exposition Yoso Saint-Étienne, 15 mai 2022, Saint-Étienne. Exposition Yoso Place Jean Jaurès Dans les espaces verts de la ville Saint-Étienne

2022-05-15 – 2022-07-31 Place Jean Jaurès Dans les espaces verts de la ville

Saint-Étienne Loire Yoso est un ensemble d’objets sculpturaux qui révèlent au monde l’omniprésence des éléments naturels. Installés dans les espaces verts de la ville, ils tournent, chantent, ondulent et illuminent le sol. info@citedudesign.com +33 4 77 49 74 70 https://www.biennale-design.com/saint-etienne/2022/ Place Jean Jaurès Dans les espaces verts de la ville Saint-Étienne

