Exposition : Yoshimi Futamura / Florence Pauliac Henrichemont, 7 avril 2022, Henrichemont.

Exposition : Yoshimi Futamura / Florence Pauliac Henrichemont

2022-04-07 11:00:00 – 2022-07-05 18:00:00

Henrichemont Cher Henrichemont

3 EUR 3 Le travail de Yoshimi Futamura est marqué par l’invention d’un vocabulaire plastique original et par une recherche de matières nouvelles. L’artiste a mis au point un mélange d’argile et de chamotte de porcelaine (porcelaine cuite et concassée) qui apporte à la fois du relief et de la couleur à sa pâte.

Florence Pauliac modèle ses pièces à la plaque par un jeu de pliage. Inspirés du monde oriental et de sa propension à la contemplation, ses bols sont une invitation à vivre l’instant présent.

Exposition : Yoshimi Futamura / Florence Pauliac/ Association Céramique La Borne

conatct@laborne.org +33 2 48 26 96 21 https://www.laborne.org/

CCC la Borne

Henrichemont

