Exposition « Yona Friedman – l’Exposition Mobile » + Atelier Beauvais, 20 avril 2022, Beauvais.

Exposition « Yona Friedman – l’Exposition Mobile » + Atelier Beauvais

2022-04-20 14:30:00 – 2022-04-20 16:00:00

Beauvais Oise

Consacrée à l’artiste et architecte Yona Friedman, disparu en 2019, l’exposition

rend hommage à l’inventivité et à la pensée foisonnante de ce touche-à-tout, qui, sa vie durant, fut animé par l’ambition de fournir à l’habitant non pas des projets tout faits, mais des moyens de les faire lui-même.

Un ensemble exceptionnel de maquettes, dessins, collages, films et éditions appartenant au Centre National Edition Art Image (CNEAI), actuellement en dépôt au Frac Grand Large, illustre des propositions visionnaires, telles que la Ville spatiale alliant modularité, mobilité et auto-planification.

Accompagné d’un médiateur et à l’aide d’outils préparés spécialement pour la

visite, le groupe découvrira de manière ludique et interactive les créations et

la pensée utopique de l’artiste Yona Friedman.

En fin de parcours, les enfants sont invités à participer à un atelier géant

où chacun peut prendre plaisir à mettre une pierre à l’édifice d’un œuvre collaborative : le musée du bâtiment.

+33 6 81 98 79 25

dernière mise à jour : 2022-04-15 par