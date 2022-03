Exposition Yona Friedman en dialogue avec MINIMAFORMS Beauvais, 12 mars 2022, Beauvais.

Exposition Yona Friedman en dialogue avec MINIMAFORMS Beauvais

2022-03-12 – 2022-07-03

Beauvais Oise

Ce printemps, nous vous invitons à une saison artistique riche et

foisonnante, se déployant à la fois dans-les-murs et

dans la ville de Beauvais.

Du 12 mars au 03 juillet 2022:

YONA FRIEDMAN-L’EXPOSITION MOBILE

Consacrée à Yona Friedman, disparu en 2019, l’exposition rend hommage à l’inventivité et à la pensée foisonnante de cet artiste et

architecte, qui, sa vie durant, fut animé par l’ambition de fournir

à l’habitant non pas des projets tout faits, mais les moyens de les faire lui-même.

Le titre de cette exposition rend hommage à son ouvrage majeur L’Architecture mobile (1958), qui a eu un impact décisif sur plusieurs générations d’artistes, de penseurs et d’architectes.

MINIMAFORMS-L’ORDRE DU TEMPS

En dialogue, le duo britannique Minimaforms (Stephen et Theodore

Spyropoulos) propose une œuvre produite pour l’occasion, qui prolonge les idées de Friedman sur l’espace-temps et l’architecture

évolutive

Ouverture aux public le 12 mars vernissage de l’exposition à 15h30,

Exposition Hors-les-murs

au Parc Dassault (Beauvais) une Œuvre de Yona Friedman : “Musée sans bâtiment” à partir du 14 mai La Nuit des musées,

Renseignements: contact-quadri@beauvais.fr

+33 6 81 98 79 25

© Fonds de Dotation Denise et Yona Friedman

Beauvais

dernière mise à jour : 2022-03-02 par