Exposition Yellow Brick Road #6 – Sons Lignes Couleurs Albi Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

Exposition Yellow Brick Road #6 – Sons Lignes Couleurs Albi, 23 avril 2022, Albi. Exposition Yellow Brick Road #6 – Sons Lignes Couleurs Le Frigo, Albi 9 rue Bonne Cambe Albi

2022-04-23 14:00:00 14:00:00 – 2022-05-21 19:00:00 19:00:00 Le Frigo, Albi 9 rue Bonne Cambe

Albi Tarn Albi Inspiré par le mélisson, synthétiseur modulaire développé dans les années 80 à Albi, l’exposition convoque à la fois l’image, le son, la couleur, le tout en interaction avec les visiteurs. centredart@centredartlelait.com +33 9 63 03 98 84 http://www.centredartlelait.com/#expos&id_article=1013 Le Frigo, Albi 9 rue Bonne Cambe Albi

dernière mise à jour : 2022-02-11 par Office de Tourisme d’Albi

Détails Catégories d’évènement: Albi, Tarn Autres Lieu Albi Adresse Le Frigo, Albi 9 rue Bonne Cambe Ville Albi lieuville Le Frigo, Albi 9 rue Bonne Cambe Albi Departement Tarn

Albi Albi Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/albi/

Exposition Yellow Brick Road #6 – Sons Lignes Couleurs Albi 2022-04-23 was last modified: by Exposition Yellow Brick Road #6 – Sons Lignes Couleurs Albi Albi 23 avril 2022 Albi Tarn

Albi Tarn