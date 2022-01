Exposition Yasmina Bibliothèque de Mouzillon Mouzillon Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Mouzillon

Exposition Yasmina

du mercredi 23 février au jeudi 10 mars à Bibliothèque de Mouzillon

du mercredi 23 février au jeudi 10 mars à Bibliothèque de Mouzillon

Visible [aux horaires d’ouverture](https://bibliotheques.cc-sevreloire.fr/page/mediatheques) Alarmée par les habitudes alimentaires des élèves de son collège et leur désintérêt pour l’écologie, Yasmina a décidé d’agir ! Et vous ? Une expo colorée avec des infos, des conseils sur l’écologie, l’alimentation…

Entrée libre

Exposition d’après les bandes dessinées de Wauter Mannaert Bibliothèque de Mouzillon 15 route d’Ancenis, Mouzillon Mouzillon Loire-Atlantique

