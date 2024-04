Exposition Yannick Rigaud Régis Eon AR.DA Arielle Dauce Champtoceaux Orée d’Anjou, samedi 18 mai 2024.

De la peinture à la sculpture, venez admirez des oeuvres puissantes et colorées. De l’art et de l’air pur à 30 min de Nantes seulement.

YANNICK RIGAUD

Dans un registre abstrait, sa peinture se crée dans l’action. L’approche est instinctive et libre.

Chaque toile est une nouvelle histoire nourrie de jeux d’ombres, de lumière, de couleurs et

de transparence qui diffusent des effets étonnants. Une expérience unique et singulière

improvisée d’un art maîtrisé.

REGIS EON

Déploie sa sensibilité du moment à travers une diversité de savoir-faire.

Inspiré par le travail des corps, particulièrement des nus féminins gracieux et tout en

rondeur, il sculpte le béton cellulaire brut ou lissé, la pierre noble et naturelle ou le métal.

AR.DA ARIELLE DAUCE-

Artiste infographiste, elle choisit la technique du collage numérique. L’invisibilité des

raccords simule une nouvelle réalité. Elle mélange des fragments hétéroclites d’images, de

photos, de phrases imprimés, collés et retravaillés à l’acrylique à la recherche d’un équilibre

harmonieux. Spontané et intuitif. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 10:00:00

fin : 2024-06-16 18:00:00

Champtoceaux 1 Place du Chanoine Bricard

Orée d’Anjou 49270 Maine-et-Loire Pays de la Loire accueil.osezmauges@gmail.com

