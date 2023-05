Exposition YAKO Galerie Echomusée, 16 mai 2023, Paris.

Du mardi 16 mai 2023 au mercredi 24 mai 2023 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 14h00 à 19h00

.Tout public. gratuit

YAKO est une exposition offrant une réflexion sur la construction de soi en tant qu’afro-descendant et en tant qu’artiste en France.

YAKO est une exposition regroupant des artistes témoignant de leurs expériences en tant que afro-descendants en France organisée par Kenza Agbo et se déroulant du 16 au 24 mai 2023 à la Galerie Echomusée, 21 rue Cavé dans le 18e arrondissement de Paris.

⎻ Vernissage mardi 16 mai, dès 18h !

L’exposition regroupe des œuvres qui traitent du vécu et du ressenti des artistes quant à leurs origines, leurs cultures multiples et le rapport à celles-ci. Le visiteur pourra s’immiscer dans les mondes de Thioro Thioye, Jade Bassien-Capsa, Manon Schlosser, Bantan Kante et Salimata Traore Gnabelé.

Les artistes et la commissaire sont autodidactes ou en école d’art à Paris. L’exposition YAKO est donc une première pour beaucoup.

Les techniques utilisées vont du collage à la broderie en passant par l’installation et la sculpture.

L’exposition YAKO a été conçue comme une invitation à travers ces différentes identités et pose le questionnement de la construction de soi en tant qu’afro-descendant et en tant qu’artiste en France.

Le visiteur est amené à découvrir ou se redécouvrir à travers les expériences des artistes.

L’exposition présente des artistes voulant témoigner de cette expérience si singulière qu’est la construction de soi et de son identité lorsqu’on est issu de l’immigration africaine en France.

Galerie Echomusée 21 rue Cavé 75018 Paris

Contact : https://www.echomusee.com galerieechomusee@gmail.com

mike.has.a.fro affiche exposition yako