Exposition “Y’a pas bon les clichés” Centre Social et culturel Rosa Parks, 11 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 8 au 31 octobre 2021 :

lundi, mardi, mercredi de 10h à 12h

et lundi, mardi de 14h à 18h

et jeudi de 14h à 17h

et mercredi de 14h à 19h

gratuit

Viens apprendre à déconstruire stéréotypes et préjugés au Centre Social et Culturel Rosa Parks!

Avec l’humour comme fil conducteur, la transmission mémorielle comme finalité, les 25 affiches de l’exposition « Y’A PAS BON LES CLICHÉS » pose un regard inédit sur notre société et le vivre ensemble. Œuvres graphiques, aux slogans publicitaires détournés, elles proposent un récit vivant et signifiant permettant à tous de mieux connaître et comprendre la construction des stéréotypes dans les imaginaires.

+ Médiation de l’exposition suivie de la projection-débat autour de notre film d’animation « Maures pour la France » (4,55 mn)

Ce film, qui évoque les discriminations liées à l’origine, suit la discussion entre un grand-père et son petit-fils alors qu’ils regardent un match de la Coupe du monde de football. Pendant l’écoute de l’hymne national, le grand-père se souvient son passé de tirailleur algérien pendant la 1ere GM pour défendre la France. Par le biais de cette narration mémorielle et historique, le film invite à réfléchir à notre rapport à l’histoire, au roman national, aux identités plurielles et à notre citoyenneté commune

Centre Social et culturel Rosa Parks 219 Bd Macdonald Paris 75019

Corentin Cariou (Ligne 7) Porte d’Aubervilliers – Macdonald (Ligne 45) Rosa Parks (RER E) Porte d’Aubervilliers (Tramway 3b)



Contact :Centre Social et Culturel Rosa Parks 0142858597 familles@centrerosaparks.paris https://remembeur.com/ https://www.facebook.com/remembeur.asso/ https://twitter.com/remembeurasso?lang=fr0142858597 familles@centrerosaparks.paris

