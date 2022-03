Exposition Xinyi Cheng – Seen Through Others Lafayette Anticipations – Fondation d’entreprise Galeries Lafayette Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Exposition Xinyi Cheng – Seen Through Others Lafayette Anticipations – Fondation d’entreprise Galeries Lafayette, 23 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Du mercredi 23 mars 2022 au samedi 28 mai 2022 :

gratuit

Pour la première grande exposition de Xinyi Cheng en France, découvrez une trentaine d’œuvres de 2016 à 2021 déployées dans l’ensemble du bâtiment. L’accrochage, original, invite à des rapprochements et des interprétations encore inédits entre les œuvres. L’exposition débute avec une série illustrant différentes situations domestiques et nocturnes. A l’étage, les œuvres explorent notre relation métaphysique au monde à travers la représentation d’animaux et de forces naturelles. Sous l’immense verrière du dernier étage, les tableaux plus récents de Xinyi Cheng forment un ensemble de personnages – humains et chiens – représentés dans des espaces extérieurs. Au-delà d’une douceur trompeuse, ces nouvelles œuvres reflètent la réflexion de l’artiste sur la coexistence avec les autres, mais aussi sur ce que cela signifie d’être humain. À travers une utilisation scintillante de la couleur, Xinyi Cheng propose ses perspectives sur un monde déroutant, qui provoque autant d’images énigmatiques. Xinyi Cheng s’inspire de ses rencontres pour capturer une infinité de sujets et de scènes. D’un petit chien appelé Monroe fixant un os sur un tapis rouge à un homme en boxer léopard au téléphone sur un canapé, ses œuvres s’intéressent à la complexité des émotions, des désirs et des rapports qui imprègnent la vie contemporaine. Elle utilise la lumière et la couleur pour exprimer l’intensité des sentiments, des rêveries et des présences qui font notre expérience quotidienne du monde. Dans une atmosphère souvent énigmatique faite de songes et de solitude, les personnages dépeints par l’artiste résonnent comme des hommages inattendus aux modernes — Picasso, Toulouse-Lautrec, Degas ou Caillebotte. Commissaire : Christina Li Lafayette Anticipations – Fondation d’entreprise Galeries Lafayette 9 rue du Plâtre Paris 75004 Contact : +33 (0)1 42 74 95 59 https://www.lafayetteanticipations.com/fr/exposition/seen-through-others https://fr-fr.facebook.com/lafayetteanticipations/ https://twitter.com/lafanticipation Date complète : © Lafayette Anticipations

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Lafayette Anticipations - Fondation d'entreprise Galeries Lafayette Adresse 9 rue du Plâtre Ville Paris lieuville Lafayette Anticipations - Fondation d'entreprise Galeries Lafayette Paris Departement Paris

Lafayette Anticipations - Fondation d'entreprise Galeries Lafayette Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Exposition Xinyi Cheng – Seen Through Others Lafayette Anticipations – Fondation d’entreprise Galeries Lafayette 2022-03-23 was last modified: by Exposition Xinyi Cheng – Seen Through Others Lafayette Anticipations – Fondation d’entreprise Galeries Lafayette Lafayette Anticipations - Fondation d'entreprise Galeries Lafayette 23 mars 2022 Lafayette Anticipations – Fondation d'entreprise Galeries Lafayette Paris Paris

Paris Paris