Exposition Xinyi Cheng Lafayette Anticipations – Fondation d’entreprise Galeries Lafayette Paris Catégorie d’évènement: Paris

Exposition Xinyi Cheng Lafayette Anticipations – Fondation d’entreprise Galeries Lafayette, 14 mai 2022, Paris. Exposition Xinyi Cheng

Lafayette Anticipations – Fondation d’entreprise Galeries Lafayette, le samedi 14 mai à 11:00

Déployé sur l’ensemble des trois étages du bâtiment, l’univers énigmatique de cette jeune peintre alterne scènes de la vie intime inspirées par son entourage, portraits de ses ami·e·s et d’animaux domestiques, tou·te·s saisi·e·s dans une atmosphère faite de songes et de solitudes. À travers une utilisation singulière de la lumière et la couleur, l’artiste exprime, au-delà d’une douceur trompeuse, l’intensité des sentiments, des rêveries et des présences qui font notre expérience quotidienne du monde.

Entrée libre

Pour sa première grande exposition en France, Lafayette Anticipations invite Xinyi Cheng, artiste chinoise installée à Paris, à présenter une trentaine d’œuvres réalisées entre 2016 et 2021. Lafayette Anticipations – Fondation d’entreprise Galeries Lafayette 9 rue du Plâtre 75004 Paris Paris Paris 4e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T11:00:00 2022-05-14T22:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Lafayette Anticipations - Fondation d'entreprise Galeries Lafayette Adresse 9 rue du Plâtre 75004 Paris Ville Paris lieuville Lafayette Anticipations - Fondation d'entreprise Galeries Lafayette Paris Departement Paris

Lafayette Anticipations - Fondation d'entreprise Galeries Lafayette Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Exposition Xinyi Cheng Lafayette Anticipations – Fondation d’entreprise Galeries Lafayette 2022-05-14 was last modified: by Exposition Xinyi Cheng Lafayette Anticipations – Fondation d’entreprise Galeries Lafayette Lafayette Anticipations - Fondation d'entreprise Galeries Lafayette 14 mai 2022 Lafayette Anticipations – Fondation d'entreprise Galeries Lafayette Paris Paris

Paris Paris