Valence Valence Drôme, Valence Exposition Xinjiang, identités en sursis Valence Valence Catégories d’évènement: Drôme

Valence

Exposition Xinjiang, identités en sursis Valence, 11 septembre 2021, Valence. Exposition Xinjiang, identités en sursis 2021-09-11 10:00:00 – 2021-09-12 13:00:00 Centre du patrimoine arménien 14 rue Louis Gallet

Valence Drôme Exposition de Maxime CROZET.

Aux confins nord-ouest de la Chine se trouve l’immense province du Xinjiang, littéralement “nouvelle frontière”. Jusqu’à peu, cette région était majoritairement peuplée d’OuÎghours, un peuple turcophone et musulman sunite ; dernière mise à jour : 2021-08-27 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Valence Autres Lieu Valence Adresse Centre du patrimoine arménien 14 rue Louis Gallet Ville Valence lieuville 44.93133#4.89346