Doubs Saint-Vit EUR 0 0 Exposition de peintures « Pour ma part, la peinture est affaire de combinaisons, d’une convention et d’une liberté réglée

Abstraction ou figuration, pour ma part c’est la peinture qui domine…

La fabrication d’une œuvre suppose une suite de combinaisons plus ou moins logiques, révélée par un matériau et un tracé,

dans l’action conjointe de l’esprit (avec toute sa complexité) et la clairvoyance du corps – prêt au fruit du hasard – conduit par la main.

Instants qui ne se reproduisent pas ; état de grâce, « il mistero ». Mais « le secret d’ennuyer n’est-il pas celui de tout expliquer ». Xavier Rousseau https://www.saintvit.fr/ Halle aux arts 24 Rue Charles de Gaulle Saint-Vit

