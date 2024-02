Exposition Xavier Hortala, Maud Hortala et Valentin François Espace culturel Agon-Coutainville, samedi 10 août 2024.

Exposition de peintures et sculptures Xavier Hortala (peintures), Maud Hortala (designer graphique) et Valentin François (sculptures).

Visite libre à l’espace culturel du mardi au dimanche de 16h à 19h ; également les mardis et samedis de 10h à 12h.

Début : 2024-08-10

fin : 2024-08-25

Espace culturel 2 Avenue du Président Roosevelt

Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie ass.estran@yahoo.fr

L’événement Exposition Xavier Hortala, Maud Hortala et Valentin François Agon-Coutainville a été mis à jour le 2024-02-15 par Coutances Tourisme