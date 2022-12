EXPOSITION WUB – I MAGE IN AIR Mamers Mamers Catégories d’évènement: Mamers

Sarthe Artiste autodidacte qui expose depuis 7 ans, à l’exception des deux années difficiles pour tout le monde ; ses réalisations aux dires d’artistes confirmés sont de plus en plus abouties, tout en étant éclectiques.

La peinture numérique telle qu’il l’entend, n’est pas l’utilisation simpliste des logiciels, mais une véritable recherche dans l’art pictural ou sans toucher la matière, elle prend vie sur l’écran et encore plus une fois imprimée. La tablette graphique d’un peintre numérique est l’objet incontournable comme le pinceau ou couteaux pour un peintre ! Son univers pictural au point de départ abstrait, s’étend aux confins de son imagination, c’est-à-dire que ses réalisations peuvent être très différentes :

Du tableau purement abstrait identique à la peinture manuelle, aux tableaux plus graphiques, avec des formes géométriques jouant avec les transparences incorporant des petits personnages récurrents Les Littles Peoples ou le Solitaire. Mais aussi des représentations qui s’inscrivent dans un cadre un peu plus figuratif comme une série sur les Femmes, les Golfeurs ou le monde de la musique. Son travail a pris un nouvel essor par des créations plus « réalistes » en utilisant la technique du photomontage. Il utilise différents logiciels ou applications, le tableau final peut être un mixte de techniques !

Ses réalisations, sont composées de nombreux calques pour arriver au résultat final. Pour présenter son travail, il le fait imprimer sur aluminium dans différents formats : du 80×60 au 30×40 cm, du 30×30 au 60×60 cm. Voir plus grand en mat ou brillant. A l’exception d’une de quelques séries numérotées, les œuvres sont uniques : 1 seule par format possible.

http://wub-galerie.over-blog.com/ entrée libre et gratuite : lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h, samedi de 10h à 12h

