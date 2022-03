Exposition “Women are not afraid” QJ – Quartier Jeunes, 7 mars 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Du lundi 07 mars 2022 au jeudi 31 mars 2022 :

gratuit

Cette série photographique propose un changement de regard sur la place des femmes dans l’espace urbain et ouvre une réflexion sur le harcèlement de rue et les agressions sexuelles dont les femmes sont victimes dans l’espace public. C’est avant tout par l’éducation, la sensibilisation et la prévention que le harcèlement pourra être éradiqué.

« Dans le cadre de la Journée Internationale des Droits des Femmes du 8 mars 2022 »

Pauline Makoveitchoux exprime, avec et par les femmes présentes sur les photos de l’exposition, la réappropriation des espaces publics par les femmes. Le besoin de créer cette série photographique lui est venu en miroir avec sa réalité et celle des femmes qu’elle rencontre. Elle réalise la série photo Women are not afraid afin de donner de la visibilité aux femmes qui reprennent légitimement les espaces publics.

La photographe présente les visages et les regards forts et déterminés, de ces femmes, qui bravent le danger pour vivre leur liberté de circuler.

La mobilisation citoyenne et l’action publique peuvent permettre de changer durablement et profondément le quotidien des femmes.

Cette exposition est proposée dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes. Elle est soutenue par la Ville de Paris et est présentée dans le cadre d’une série d’expositions mettant en avant « Les femmes en première ligne ».

Crédit photo: Pauline MAKOVEITCHOUX

QJ – Quartier Jeunes 4, place du Louvre Paris 75001

Pauline Makoveitchoux