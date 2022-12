Exposition Willy Ronis : se retrouver Pont-Aven, 4 février 2023, Pont-Aven OTC CCA Pont-Aven.

Exposition Willy Ronis : se retrouver

Musée de Pont-Aven Pont-Aven Finistère

2023-02-04 – 2023-05-28

Pont-Aven

Finistère

Pont-Aven

Heurtée de plein fouet par la crise sanitaire en 2020, la société française a lentement reconquis les espaces de liberté et renoué avec un lien social fragilisé mais toujours présent et nécessaire. Ce n’est pas la première fois dans son histoire que le lien social tangue, vacille, se délite parfois mais une fois l’acmé de la crise dépassé, l’envie reprend de se rassembler entre amis, en familles, lors de fêtes, dans les bistrots et autres lieux de convivialité.

Partant de ce postulat, le fil rouge des retrouvailles a naturellement conduit le Musée de Pont-Aven à organiser une exposition du grand photographe humaniste Willy Ronis. Une sélection de quelque 120 photographies ainsi que des documents d’archives, mêle ainsi instantanés du quotidien et grands événements, comme autant de témoignages des secousses vécues par la société du XXème siècle et des retrouvailles tant espérées par chacun.

Le parcours se propose de contextualiser la production photographique de Willy Ronis, entre travaux spontanés, reportages conçus pour un commanditaire et créations personnelles en tant que photographe-illustrateur indépendant. L’exposition emmène donc le visiteur dans un voyage visuel et musical au coeur des retrouvailles captées par l’oeil affectueux, mais sans mièvrerie, de Willy Ronis, photographe libre et indépendant.

En exclusivité, seront présentées des planches-contacts, des « vintages » tirés par Willy Ronis, des tirages de travail et de référence, des archives et documents en lien avec les photographies de reportages présentées. Une série de tirages modernes seront aussi présentés pour compléter le parcours et valoriser le travail colossal de Willy Ronis durant sa longue carrière.

Exposition en partenariat avec la Médiathèque du Patrimoine et de la Photographie (MPP), affectataire du fonds Willy Ronis. Service à compétence nationale du ministère de la Culture, la MPP conserve 19 000 tirages, 108 000 négatifs et 9 000 diapositives du photographe, ainsi que ses archives et sa bibliothèque.

+33 2 98 06 14 43 https://www.museepontaven.fr/fr/content_page/item/248

Pont-Aven

dernière mise à jour : 2022-12-24 par OTC CCA