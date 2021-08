Exposition WHO’S THAT GRRRL ?! ARA – Autour des Rythmes Actuels, 18 septembre 2021, Roubaix.

Exposition WHO’S THAT GRRRL ?!

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à ARA – Autour des Rythmes Actuels

Une exposition sur la diversité de femmes évoluant dans les musiques actuelles, tous instruments et tous styles musicaux confondus. Plus de 90 femmes photographes de concert de toute la France ont répondu à l’appel à photo lancé par l’association LOUD’HER, qui œuvre pour plus de présence et de visibilité des femmes dans les musiques actuelles. Ces photographes ont permis à LOUD’HER de composer une exposition allant au-delà des clichés liés au sexe féminin et à l’image des femmes dans les musiques actuelles. Une sélection d’images 100% meufs, mettant en avant une diversité d’instrumentations, de genres musicaux, de styles et d’énergies portés par une multitude de femmes musiciennes, programmatrices ou techniciennes ! En partenariat avec LOUDH’ER, collectif lillois qui a pour objet d’œuvrer à plus de présence et de visibilité des femmes dans les musiques actuelles / En présence de membres de l’association + table associative d’informations et de ressources.

Entrée libre

Exposition WHO’S THAT GRRRL ?!

ARA – Autour des Rythmes Actuels 301 Avenue des Nations Unies 59100 Roubaix Roubaix Centre Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00