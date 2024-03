Exposition: We are here we are queer La Centrifugeuse Pau, vendredi 15 mars 2024.

Gratuit dans la limite des places disponibles.

Accès PMR.

Exposition sur le thème des familles drag. 0 0 EUR.

Début : 2024-03-15

fin : 2024-03-29

