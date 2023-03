Exposition Wang Keping au Château de Chambord Chambord Chambord Catégories d’Évènement: Chambord

Loir-et-Cher Chambord Exposition Wang Keping au Château de Chambord. Installé en France depuis 1984, Wang Keping est l’un des fondateurs de l’art contemporain chinois dont l’œuvre virtuose explore toutes les possibilités du bois. Après deux grandes expositions parisiennes, ses sculptures et ses bronzes investiront le château de Chambord et ses jardins. À la frontière de la modernité, de la philosophie tao, de la tradition de la taille et du rapport affectif au bois, la trajectoire de Wang Keping trouvera à Chambord un écrin parfaitement approprié entre forêt, jardin et architecture. Wang Keping est l’un des fondateurs de l’art contemporain chinois. Après deux grandes expositions parisiennes, ses sculptures et ses bronzes investiront le château de Chambord et ses jardins. +33 2 54 50 40 00 Château de Chambord Chambord – Léonard de Serres

